В Волгограде задержали девушку, «трогавшую» грудь скульптуры «Родина-мать»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Монумент «Родина-мать зовет!»

Жительница Самары Алена А., опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, была задержана, сообщает СК России. По мнению прокуратуры, она совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия». Следователи обвинили ее в реабилитации нацизма.

Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны, — говорится в сообщении СК.

Видеоролик, на котором блогер, снимая монумент «Родина-мать зовет!», расположила палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его, распространился в соцсетях летом 2023 года. Пользователи возмутились ее поступком. Девушка уехала из страны.

Ранее жителя Санкт-Петербурга, который осквернил нацистской свастикой мемориалы в память о блокаде Ленинграда, обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн рублей. Мужчина признан Ленинградским областным судом виновным в реабилитации нацизма.

Также стало известно, что в Москве злоумышленник обезглавил лошадь на барельефе «Парад Победы» на Красной площади. На памятнике изображен едущий верхом на коне маршал Константин Рокоссовский, принимавший участие в Параде Победы в 1945 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.