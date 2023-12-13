Вандал обезглавил лошадь на барельефе «Парад Победы» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленник обезглавил лошадь на барельефе «Парад Победы» на Красной площади, сообщает Telegram-канал Baza. Об осквернении мемориала стало известно утром 12 декабря. Полицейские ищут подозреваемых.

На барельефе изображен едущий верхом на коне маршал Рокоссовский, принимавший участие в Параде Победы в 1945 году. Полицейские также пытаются установить, с помощью какого инструмента вандал смог убрать голову лошади с монумента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.

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