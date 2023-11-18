СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве, сообщили в ведомстве. Ему вменяют статью о реабилитации нацизма.

В настоящее время подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК, следователи приступили к его допросу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения, — отметили в СК.

По данным следствия, 49-летний мужчина совершил свои действия в состоянии алкогольного опьянения, а также имея преступный умысел осквернить символы воинской славы России и оскорбить память защитников Отечества. Для этого он вылил неустановленную жидкость на пламя Вечного огня, пытаясь его затушить, а также разбросал венки, пояснили в ведомстве.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в Москве задержан мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь на Поклонной горе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о повреждении памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ведомство передало дело в СК.

За несколько дней до этого в Волгограде были задержаны две студентки, прикурившие сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Решается вопрос о возбуждении дела. Девушкам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей и арест за «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».