Стало известно, во сколько петербуржцу обошлась свастика на мемориале Суд оштрафовал на 1,4 млн рублей петербуржца, осквернившего свастикой мемориал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Санкт-Петербурга, который осквернил нацистской свастикой мемориалы Великой Отечественной войны в память о блокаде, обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн рублей, передает ТАСС. Мужчина признан Ленинградским областным судом виновным в совершении преступления по статье о реабилитации нацизма.

Ленинградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 1 млн 400 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что в Москве злоумышленник обезглавил лошадь на барельефе «Парад Победы» на Красной площади. Полицейские ищут подозреваемых. На барельефе изображен едущий верхом на коне маршал Константин Рокоссовский, принимавший участие в Параде Победы в 1945 году. Полицейские также пытаются установить, с помощью какого инструмента вандал смог удалить голову лошади с монумента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.