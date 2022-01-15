В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет, говорится в сообщении на сайте регионального Роспотребнадзора. В постановлении главного санитарного врача области Лилии Федосковой отмечается, что до 7 февраля 2022 года необходимо будет привиться первым компонентом, а в срок до 7 марта 2022-го — вторым. Такие меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной <....> до 7.02.2022 года, вторым компонентом — до 07.03.2022 года, — говорится в документе.

Привить следует не менее 80% от общей численности лиц старше 60 лет. По данным ведомства, на второй неделе января число пожилых, заболевших коронавирусом, выросло на 20% по сравнению с первой неделей текущего месяца.

Несколько дней назад губернатор региона Алексей Русских заявил , что власти всерьёз задумались о введении обязательной вакцинации для пожилых, из-за падения темпов вакцинации. Он отметил, что если раньше в период пиков в регионе делали прививки до шести тысяч человек в сутки, то сейчас порядка 1,5 тысяч.

Как сообщила в четверг, 13 января пресс-служба правительства Ульяновской области, всего в регионе первым компонентом привит 631 251 человек, полностью завершили иммунизацию 514 728 жителей.

В декабре прошлого года различные регионы страны массово вводили обязательную вакцинацию для пожилых. Тогда отмечался очередной рост заболеваемости COVID. Специалисты связывали это с сезонным фактором.