В Ульяновской области отец пробил мобильником голову сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Димитровграде Ульяновской области отец третьеклассника кинул в него мобильный телефон с такой силой, что пробил ребенку голову. Как передает Telegram-канал Baza, врачи диагностировали у школьника перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Причиной трагедии стала ссора, случившаяся между отцом и сыном. Предполагается, что мальчик поясничал, что вывело мужчину из себя, и он кинул в ребенка телефон.

Врачи квалифицировали травмы школьника как тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Волгоградской области мачехе предъявили обвинение в истязании утюгом падчерицы. Женщину также подозревают в унижениях девочки: родительница опускала голову ребенка в унитаз и смывала воду.