В Волгоградской области мачеху подозревают в истязании утюгом падчерицы

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В Волгоградской области женщину подозревают в избиении восьмилетней падчерицы, а также унижениях девочки: она опускала голову ребенка в унитаз и смывала воду. Кроме того, как сообщили ТАСС в региональном СК, однажды женщина приложила горячий утюг к голове школьницы.

40-летняя подозреваемая, находясь по месту своего жительства в одном из частных домовладений на улице Комсомольской поселка Красный Октябрь Палласовского района Волгоградской области из неприязни к своей падчерице систематически ее избивала. Также, в один из дней, подозреваемая взяла горячий утюг и приложила его платформу к голове девочки, — говорится в сообщении.

Унижения продолжались с мая по июнь 2022 года. Помимо избиений горячим утюгом женщина, предположительно, наносила удары руками, ногами и ремнем по голове и телу школьницы, пока та не теряла сознание.

Однажды ребенок не выдержал и сбежал из дома к своей бабушке. После этого информация об истязаниях стала известна правоохранителям. В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

Женщину задержали. В правоохранительных органах отметили, что подозреваемая в истязаниях ранее работала учительницей математики в школе. Коллеги замечали синяки у ребенка, но не инициировали никаких мероприятий.

В ходе надзорной проверки установлено, что до 31 мая 2022 года подозреваемая работала учителем математики в местной школе. При этом ранее коллеги подозреваемой обращали внимание на наличие у ее падчерицы синяков, на что женщина поясняла, что ребенок часто падает. Но при наличии сигнала сотрудниками образовательного учреждения проверка условий жизни данной семьи не инициировалась, информация о возможных фактах семейного насилия в правоохранительные органы не направлялась, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, на контроле которой находится расследование дела.

Ранее прокуратура возбудила дело в отношении жительницы Минусинска, которая избивала ребёнка-инвалида, чтобы насолить бывшему мужу. Происходящее женщина снимала на видео и отправляла экс-супругу.