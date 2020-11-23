В Ульяновской области опровергли сообщения о врачах с COVID-19

https://static.news.ru/photo/400bc51c-2d9a-11eb-884b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Ульяновской области опроверг информацию о том, что в городских больницах работают врачи и медработники, у которых подтверждён диагноз COVID-19.

С таким заявлением ведомство выступило после публикации в Сети видеоролика, в котором одна из врачей городской больницы в Ульяновске признаётся, что медиков с коронавирусом оставляют работать, потому что не хватает рук, и если следовать установленным правилам, на карантин придётся отправить весь медицинский персонал. Также она сообщила, что далеко не все врачи, контактирующие с больными, имеют возможность регулярно проходить тесты из-за их нехватки.

По данному факту Минздравом Ульяновской области проводится проверка, в ходе которой на данный момент выявлено, что в октябре заболевший сотрудник хирургического кабинета, о котором идёт речь на видео, получала амбулаторное лечение с самоизоляцией на дому, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По словам представителей Минздрава, медик вышла на работу после получения отрицательного теста на COVID-19. Также они заверяют, что на момент съёмки видеоролика в больнице действительно были введены временные ограничения по медицинским тестам для медработников, однако этот вопрос уже решён.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральное Министерство здравоохранения направит медиков в пять регионов РФ для помощи в стабилизации и улучшения ситуации с COVID-19.

В то же время глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал россиян поменьше ходить в гости на новогодние праздники, чтобы избежать заражения.