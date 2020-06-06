В Ульяновской области хотят наградить умершую от рака студентку-волонтёра

https://static.news.ru/photo/4432b860-a809-11ea-8474-fa163e074e61_660.jpg Светлана Анурьева Фото: Пресс-служба #МыВместе

Студентка медицинского колледжа Светлана Анурьева, которая до самой смерти от рака оставалась активной участницей проекта «Мы вместе», может быть посмертно представлена к федеральной награде. Соответствующий вопрос прорабатывается властями Ульяновской области.

Глава региона Сергей Морозов распорядился оказать семье студентки всю необходимую помощь. Он также подписал указ о мерах поддержки волонтёров в период пандемии и предложил назвать его в честь девушки, сообщает РИА Новости.

Светлана жила в селе Карсун и помогала одиноким пожилым односельчанам, доставляя продукты в период самоизоляции. В начале мая она попала в больницу. Врачи обнаружили у неё неоперабельный рак четвёртой степени. После выписки девушка ещё некоторое время продолжала заниматься волонтёрской деятельностью, а 31 мая скончалась.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении волонтёров знаком отличия «За благодеяния». Согласно документу, он будет вручаться за значительный личный вклад в дело волонтёрства, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.