Путин подписал указ о награждении волонтёров

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому волонтёры могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние».
В тексте документа отмечается, что награда будет вручаться за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтёрства), сохранение традиций милосердия, а также за реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.
Текст указа
Ранее NEWS.ru писал, что волонтёрам, социальным работникам и обычным гражданам, взявшим к себе на временное проживание в период пандемии инвалидов, пожилых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство окажет материальную поддержку. С 1 апреля по 30 июня им положены ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей. За получением средств можно обращаться до 1 октября.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен