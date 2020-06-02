Путин подписал указ о награждении волонтёров

https://static.news.ru/photo/4b7b3e34-a4e5-11ea-8ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому волонтёры могут быть удостоены знака отличия «За благодеяние».

В тексте документа отмечается, что награда будет вручаться за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтёрства), сохранение традиций милосердия, а также за реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.

Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации. В силу он вступает с момента подписания.

Ранее NEWS.ru писал, что волонтёрам, социальным работникам и обычным гражданам, взявшим к себе на временное проживание в период пандемии инвалидов, пожилых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство окажет материальную поддержку. С 1 апреля по 30 июня им положены ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей. За получением средств можно обращаться до 1 октября.