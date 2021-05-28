В Улан-Удэ задержали владельца сгоревшей гостиницы

https://static.news.ru/photo/d399d5f2-bfbd-11eb-9a1e-96000091f725_660.jpg Фото: 03.mchs.gov.ru

В Улан-Удэ задержали владельца гостиницы, в которой в результате пожара погиб один человек и ещё трое пострадали. Об этом сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на СУ СК РФ по Республике Бурятия.

ЧП произошло в ночь на 28 мая в дачном товариществе «Урда-Уула». Когда прибыли спасатели, огонь уже распространился на два жилых дома и дворовые постройки.

В отношении владельца сгоревшего здания возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее смерть человека». Гостиница представляла собой трёхэтажное здание, где первый этаж занимала автомастерская, а на остальных этажах размещались постояльцы.

В момент возгорания там находилось около 13 постояльцев. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон, при этом одна женщина и её ребёнок получили травмы. Как выяснилось, погибшим был житель Иркутской области, остановившийся в гостинице.

Ранее житель Чувашии получил срок из-за пожара, в котором погибла его семья. Такое решение принял суд. Виной всему стал старый холодильник: из-за короткого замыкания и произошла трагедия. Возгорание произошло в новогоднюю ночь в одном из домов деревни Орнары Урмарского района. Как следует из материалов дела, срок эксплуатации бытового прибора истёк в 2007 году, однако мужчина продолжал его использовать, несмотря на посторонние стуки, вибрацию и повышенную сырость в холодных сенях, где стоял холодильник. В результате пожара погибли гражданская жена хозяина, две её дочери и три внучки, которым было четыре года, семь и десять лет.