31 марта 2026 в 10:55

В Уфе ФСБ задержала топ-менеджера «Башкиравтодора»

ФСБ задержала врио главы «Башкиравтодора» Ликомаскина

В Уфе задержали временно исполняющего обязанности генерального директора «Башкиравтодора» Александра Ликомаскина, сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на источник. Официальные причины задержания на данный момент не раскрываются.

Сотрудники ФСБ вывели Ликомаскина из здания компании. Информация о его процессуальном статусе и возможных обвинениях не уточняется, официальных комментариев от представителей «Башкиравтодора» не поступало. Ликомаскин занял пост врио генерального директора в марте 2026 года. Ранее он работал заместителем министра транспорта Самарской области.

По данным издания, мужчина может быть связан с делом о банкротстве предприятия. В ноябре 2025 года арбитражным управляющим компании был назначен Олег Рыкус, однако впоследствии произошла смена управленческой структуры.

Согласно финансовой отчетности, выручка «Башкиравтодора» в 2024 году составила 9,6 млрд рублей при чистом убытке 719 млн рублей. В дальнейшем компания смогла выйти на положительный финансовый результат.

Ранее сообщалось, что директор правового департамента администрации Сочи Роман Рябцев помещен под домашний арест. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия и будет действовать до 26 мая. Чиновник признал свою вину в посредничестве при передаче взятки и оказывает активное содействие следствию.

