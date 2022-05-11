В Тюменской области заведено 10 уголовных дел из-за природных пожаров

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В связи с природными пожарами в Тюменской области возбуждено 10 уголовных дел, сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале. По его словам, причиной возгораний часто становится неосторожное обращение с огнём. Губернатор добавил, что часто за этой формулировкой скрывается обычный поджог.

Уже заведено 10 уголовных дел. Дал поручение специалистам, несмотря на большую нагрузку, приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов для передачи в суд, — заявил он.

По словам губернатора, на выходных возгорания тyшили в 16 районах области. Моор призвал глав районов при пoявлении риска осложнения обстановки оперативно запрашивать людей и тeхнику из областного резерва для помощи в тушении. Он также отметил, что на этой неделе планирует встретиться с главами трёх районов, где из-за природных пожаров пострадали дома граждан.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что восьми регионам страны угрожают лесные пожары в большей степени, чем остальным. Напряжённая обстановка будет в Забайкальском крае, Бурятии, Амурской области, Приморье, Новосибирской, Тюменской, Омской, Курганской областях, отметил он. Там уже сошёл снег и специалисты фиксировали первые возгорания.

В свою очередь в Карелии заявили о нехватке средств для борьбы с пожарами. По прогнозу Минприроды, нужно дополнительное финансирование для создания резерва и запуска системы контроля.