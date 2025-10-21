Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:26

В Тюмени 12-летней девочке удалили шестой палец на руке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Врачи областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили шестой палец на руке у 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Вмешательство прошло успешно: ребенок уже полностью восстановился.

В данном случае у ребенка наблюдался полноценно развитый добавочный палец на лучевой стороне первого пальца кисти. В более раннем возрасте родители опасались проведения оперативного вмешательства, но после консультации с врачом-ортопедом наконец решились, — уточнили в больнице.

Во время операции специалисты удалили добавочный палец, стабилизировали сустав, скорректировали ось основного пальца и зафиксировали его спицей. Послеоперационный период прошел без осложнений: через две недели сняли швы, а спустя шесть недель рентген подтвердил полное сращение кости.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского успешно удалили опухоль мозга размером с кулак у пациента, жаловавшегося на интенсивные головные боли. Операцию провели в гибридной операционной с использованием ангиографии и открытого нейрохирургического вмешательства. После лечения состояние мужчины значительно улучшилось.

