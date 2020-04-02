В Туве местным жителям запретили перемещаться между населёнными пунктами

https://static.news.ru/photo/e5f6ffd4-74bb-11ea-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Тувы запретили местным жителям перемещаться между населёнными пунктами в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава республики Шолбан Кора-оол.

Теперь граждане, проживающие в Туве, не могут отправиться из одного населённого пункта в другой. Они имеют право выходить из дома, но только для похода в магазин за продуктами или для получения экстренной медицинской помощи.

Тех, кто будет нарушать введённый режим ограничительных мер, станут задерживать сотрудники Росгвардии, полиции и ГИБДД. Если правила самоизоляции нарушит ребёнок, отвечать за этот поступок будут его родители.

Человек, который направляется на работу в организацию из сферы обеспечения жизнедеятельности, должен иметь при себе паспорт и служебное удостоверение, а также организационно-распределительный документ, подтверждающий его привлечение к работе, — сообщается на сайте правительства Тувы.

В настоящее время в мире более 937 тысяч человек заболели коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко заявила, что современные системы слежения с возможностью распознавания лиц помогут пресекать нарушения режима самоизоляции в столице.