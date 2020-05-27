В торговых центрах Москвы ограничат число посетителей

https://static.news.ru/photo/1410fcc4-a047-11ea-9c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские торговые центры ограничат число посетителей. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Сейчас Роспотребнадзор готовит замечания. Да, конечно, если там не будет соблюдаться социальная дистанция, то руководство торгового центра обязано предпринять меры, — рассказал Немерюк журналистам РИА Новости.

По его словам, в торговых центрах люди должны будут соблюдать социальную дистанцию.

В Москве с 1 июня возобновят работу автосалоны, магазины непродовольственных товаров, сервисы, приёмные пункты химчисток, мастерских по ремонту одежды и обуви, а также оказанию других бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта между работниками и клиентами.

NEWS.ru писал, что режим самоизоляции в столице продлён до 14 июня. Власти Москвы усилят масочный и перчаточный режим с 1 июня, теперь горожане обязаны соблюдать его при любом выходе из дома.

По данным на 27 мая в Москве диагностировано 171 443 заболевших коронавирусом (+2140 за последние сутки), 67 458 выздоровели (+5839 за последние сутки), 2183 умерли (+73 за последние сутки).