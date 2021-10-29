В Томске умерла бабушка, ради которой внук пробрался в «красную зону»

В Томске умерла пожилая женщина, внук которой пробрался в «красную зону» больницы, чтобы ухаживать за ней. Об этом РЕН ТВ рассказал сам мужчина. Он также отметил, что планировал забрать свою бабушку из госпиталя домой.

У меня умерла бабушка, — сообщил он.

Сергей также рассказал, что сейчас находится в Москве, куда он приехал после того, как сделал видео из второй медсанчасти Томска и спровоцировал скандал вокруг администрации больницы.

В Минздраве Томской области пояснили, что пенсионерка скончалась из-за острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. В областной администрации уже создали комиссию с целью выяснить, как осуществлялось лечение пациентки.

Как сообщалось, сварщик Сергей из Томска пробрался в «красную зону» местной больницы, чтобы ухаживать за заболевшей 84-летней бабушкой. Молодой человек рассказал, что когда его родственница попала в больницу, он попросил приглядывать за ней соседку по палате. Женщина позвонила мужчине и рассказала, что за его бабушкой плохо ухаживают: не лечат, не меняют подгузники и вообще редко подходят.

Тогда мужчина решил действовать сам. Он переоделся в защитный костюм и пробрался в больницу, где увидел всё своими глазами. Происходящее он снял на видео и отнёс в Следственный комитет. После скандальной истории внука уволили с работы, теперь он опасается преследований со стороны силовиков.

Ранее за жителя Томска вступилась телеведущая Ксения Собчак. По её словам, в другой стране человеку за такой поступок дали бы на работе премию и считали героем. Она назвала произошедшее кошмаром и ужасом, а также выразила надежду на то, что у мужчины всё наладится и он найдёт другую работу в городе.