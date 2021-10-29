В Томске умерла бабушка, ради которой внук пробрался в «красную зону»
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
19:06, 30 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Томске умерла пожилая женщина, внук которой пробрался в «красную зону» больницы, чтобы ухаживать за ней. Об этом РЕН ТВ рассказал сам мужчина. Он также отметил, что планировал забрать свою бабушку из госпиталя домой.
Сергей также рассказал, что сейчас находится в Москве, куда он приехал после того, как сделал видео из второй медсанчасти Томска и спровоцировал скандал вокруг администрации больницы.
В Минздраве Томской области пояснили, что пенсионерка скончалась из-за острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. В областной администрации уже создали комиссию с целью выяснить, как осуществлялось лечение пациентки.
Как сообщалось, сварщик Сергей из Томска пробрался в «красную зону» местной больницы, чтобы ухаживать за заболевшей 84-летней бабушкой. Молодой человек рассказал, что когда его родственница попала в больницу, он попросил приглядывать за ней соседку по палате. Женщина позвонила мужчине и рассказала, что за его бабушкой плохо ухаживают: не лечат, не меняют подгузники и вообще редко подходят.
Тогда мужчина решил действовать сам. Он переоделся в защитный костюм и пробрался в больницу, где увидел всё своими глазами. Происходящее он снял на видео и отнёс в Следственный комитет. После скандальной истории внука уволили с работы, теперь он опасается преследований со стороны силовиков.
Ранее за жителя Томска вступилась телеведущая Ксения Собчак. По её словам, в другой стране человеку за такой поступок дали бы на работе премию и считали героем. Она назвала произошедшее кошмаром и ужасом, а также выразила надежду на то, что у мужчины всё наладится и он найдёт другую работу в городе.