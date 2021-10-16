В Томске полицейский вымогал деньги у пользователя гей-сайта

В Томске задержали 25-летнего полицейского, который шантажировал парня сливом его откровенных фотографий. Оперативник познакомился с ним на гей-сайте. За сохранение в тайне их переписки и интимных снимков страж порядка требовал 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Таким нехитрым способом оперативник Виталий Кондратьев решил подзаработать, но сам преступил черту закона. После непродолжительной переписки с 20-летним парнем он начал его шантажировать снимками, доступ к которым тот ему предоставил сам.

Вместо того чтобы заплатить, жертва обратилась в полицию. Далее от его имени с Кондратьевым общались уже сотрудники уголовного розыска. Стороны договорились о передаче денег, а на встрече вымогатель был задержан.

Ранее в городе Орске Оренбургской области задержали полицейских, которые напали на местного жителя у торгового центра и забрали у него 20 тысяч рублей. Они угрожали жертве табельными пистолетами.