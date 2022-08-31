В Тольятти нашли мужчину, который пинал маленькую девочку ногой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тольятти сотрудники полиции обнаружили мужчину, который пинал маленькую девочку ногой, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Самарской области. Видео с инцидентом ранее было опубликовано в Сети. На него и обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, и быстро определили местоположение нападавшего.

Сотрудниками органов внутренних дел данный мужчина установлен. По результат медицинского осмотра телесных повреждений у малолетней выявлено не было, — рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве сообщили, что в настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео было снято видеорегистратором в одном из припаркованных рядом автомобилей и опубликовано в интернете. На кадрах видно, как мужчина идет с маленькой девочкой за руку, а потом внезапно пинает ее по ногам, в результате чего та валится на асфальт. После того, как она поднялась, пара продолжила шаг.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело после того, как в одном из магазинов Новосибирска ребенка насильно заперли в холодильном складском помещении. По версии следствия, это сделал сотрудник магазина, которого мальчик попросил убрать просроченные продукты с витрины. Виновному в преступлении может грозить от трех до пяти лет колонии за незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего.