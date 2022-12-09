В горящем ТЦ «Мега Химки» произошли взрыв и обрушение

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В строительном гипермаркете OBI в горящем торговом центре «Мега Химки» произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В здании обрушились конструкции. По данным РБК, площадь пожара составляет 18 тысяч кв. м. К тушению огня планируют привлечь авиацию. По последним данным, пострадавших нет.

В гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв, потом обрушение, — рассказал собеседник агентства.

По данным источников РИА Новости, взрывы в здании строительного гипермаркета продолжаются, горят банки с краской и аэрозоли.

Тем временем очевидцы продолжают выкладывать в Сети кадры с места происшествия. На них видно, что торговый центр сгорел буквально дотла.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки» около шести утра. В тушении были задействованы 30 человек и девять единиц техники. Кровля загорелась на площади 150 метров.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на одном из предприятий Барнаула. К тушению огня привлечены более ста человек и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Также стало известно, что во Владивостоке полностью сгорел популярный ресторан Zuma. Он занимал 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. Причиной возгорания, по имеющимся данным, стала неисправность оборудования.