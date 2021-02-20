В Сыктывкарском госуниверситете платили стипендию «мёртвым душам»

https://static.news.ru/photo/2db871e4-7386-11eb-aa9d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители Республики Коми возбудили уголовное дело после выявления фактов фиктивного приёма студентов в Сыктывкарский государственный университет. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Результаты проверки надзорного ведомства показали, что в учебном заведении числятся 80 фиктивных студентов, которым перечислялась стипендия и помощь из федерального бюджета государства. Ранее Министерство науки и высшего образования выделило на эти цели в предыдущем году субсидии в размере более 665 млн рублей.

«Мёртвые души» переводили часть средств должностным лицам университета, которые расходовали их на личные нужны. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия».

Как сообщал NEWS.ru, в конце января правоохранители задержали исполняющего обязанности директора Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. По версии следствия, он в 2019–2020 годах получил из федерального бюджета свыше 14 млн рублей на обучение 31 одного студента. При этом они числились в списках учащихся, но фактически в вузе никогда не были.