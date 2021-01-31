Директора вуза арестовали за обогащение на несуществующих студентах

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В Якутии задержали и заключили под стражу исполняющего обязанности директора Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, чиновник в 2019–2020 годах получил из федерального бюджета свыше 14 млн рублей на обучение 31 одного студента. При этом они числились в списках учащихся, но фактически в вузе никогда не были.

Дело заведено в рамках другого расследования, которое проводится в отношении ректора упомянутого вуза. Его подозревают в мошенничестве на 250 млн рублей. Эти средства также были получены на обучение «мёртвых душ» и расходовались на иные цели. Всего фигурантами дела являются четыре человека, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил из вуза троих студентов за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что соответствующие приказы подписывал «с болью в сердце». Одна из студенток намерена пожаловаться на руководителя университета в суд.