Директора вуза арестовали за обогащение на несуществующих студентах

В Якутии задержали и заключили под стражу исполняющего обязанности директора Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, чиновник в 2019–2020 годах получил из федерального бюджета свыше 14 млн рублей на обучение 31 одного студента. При этом они числились в списках учащихся, но фактически в вузе никогда не были.
Дело заведено в рамках другого расследования, которое проводится в отношении ректора упомянутого вуза. Его подозревают в мошенничестве на 250 млн рублей. Эти средства также были получены на обучение «мёртвых душ» и расходовались на иные цели. Всего фигурантами дела являются четыре человека,
Ранее NEWS.ru писал, что ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил из вуза троих студентов за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что соответствующие приказы подписывал «с болью в сердце». Одна из студенток намерена пожаловаться на руководителя университета в суд.