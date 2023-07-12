Пламя лесных пожаров в Свердловской области перекинулось на деревню В деревне Шайдуриха Свердловской области загорелись 27 домов

В деревне Шайдуриха Свердловской области горят 27 домов, сообщает URA.RU. Строения загорелись из-за лесного пожара, пламя которого перекинулось на село ввиду сухой погоды и сильного ветра. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей села.

К тушению пожара привлечено более 100 человек и 26 единиц техники. Движение по ближайшей трассе перекрыто, уточняет издание.

Утверждается, что пожар в Шайдурихе Невьянского городского округа начался вечером 12 июля на территории местной турбазы. В лесах этого городского округа, где находится деревня, власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.

В ночь на 12 июля в Екатеринбурге на открытой площадке загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Тушение огня осложнялось соседством высоковольтной линии электропередачи. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в деревне Кривцово в Солнечногорском городском округе в Подмосковье вспыхнул пожар. Пламя распространилось по площади свыше трех тысяч квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил в 5 часов утра. Огнем охватило пять рядов деревянных хозяйственных построек 8×100 метров. Открытое горение было ликвидировано в 08:30.