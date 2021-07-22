Режим ЧС ввели в Свердловской области из-за засухи

Режим ЧС из-за засухи вводится в Свердловской области на 39 территориях. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Жара на Урале не отступает. Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий, — сообщил он.

Куйвашев поручил министру сельского хозяйства Артёму Бахтереву оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России. По словам главы региона, ущерб уже превышает четыре миллиарда рублей.

Согласно распоряжению режим распространяется на Алaпаевское и Ирбитское муниципальные образования, Артёмовский, Артинский, Асбестовский, Ачитский, Бeлоярский, Бисертский, Верхнесалдинский, Волчанский, Горноуральский, Камeнский, Камышловский, Кушвинский, Невьянский, Новоуральский, Полeвской, Пышминский, Режевской, Серовский, Сысертский, Тавдинский, Тaлицкий, Тугулымский, Туринский, Шалинский городские округа, Байкaловский, Нижнeсергинский и Слободо-Туринcкий муниципальные районы, городские округа — Богданович, Верхняя Пышма, Верхотурcкий, Заречный, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Первоуральск, Ревда, Сухой Лог.

Ранее сообщалось, что на Урале ожидается потепление. Самая высокая температура будет в Тюменской, Курганской и Челябинской областях, там она дойдёт до 30–32 градусов к концу недели. В Свердловской области и ХМАО температура воздуха повысится до 30 градусов. В Пермском крае ожидается до 29 градусов тепла.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к 22 июля на территории Центрального федерального округа заметно похолодает. Температура составит 17–20 градусов, что ниже климатической нормы.