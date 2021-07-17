Синоптик предупредил о скором сильном похолодании в ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к 22 июля на территории Центрального федерального округа заметно похолодает. Температура составит 17–20 градусов, что ниже климатической нормы, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Меняется режим погоды, циркуляция меняется в центре Европейской России. Температура в понедельник будет не выше 30 градусов, максимальное значение — 27–29. Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно... И в понедельник, и во вторник будут дожди, — предупредил специалист.

Вильфанд уточнил, что температура ещё понизится 20 июля (до 26–27 градусов), однако данные показатели превышают норму.

Уже в среду температурный фон около нормы, примерно 23–25 градусов, а с четверга даже от 17 до 20 градусов. Вообще, температура 22–24 — это нормально для третьей декады июля. Конечно, в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары, — считает учёный.

Ранее стало известно, что Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях, которые пройдут 19 июля по всем районам Москвы и Подмосковья. Ливни будут сопровождаться сильным ветром. Возможно, в связи с непогодой будет выпущено штормовое предупреждение, отметил Вильфанд.