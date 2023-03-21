В Совфеде высказались о будущем новых регионов в составе России Сенатор Цеков: новые регионы ждет счастливое будущее в составе России

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область ждет счастливое будущее в составе Российской Федерации, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» член Совфеда Сергей Цеков. Необходимо, чтобы в это верили сами жители новых регионов, подчеркнул он. Сенатор считает, что состояние, в котором они пребывали до присоединения к России, было беспросветным.

Самим регионам нужно верить в то, что с Россией им будет лучше. С Россией у них появляется нормальное будущее. Для них, для их детей. То состояние, в котором они были до воссоединения, — беспросветное, неблагодарное существование, — заявил Цеков.

Парламентарий добавил, что в новых регионах необходимо учредить праздники по случаю вхождения в состав России.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее заявил, что на восстановление разрушенных городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях потребуется два года. Однако пока приступить к работам не всегда возможно, так как боевые действия в некоторых местах еще продолжаются. По его словам, специалисты еще не успели обследовать территории новых регионов, но уже понятно, что объем работ предстоит огромный. Министр уточнил, что ремонт объектов обойдется в примерно 300 млрд рублей для всех четырех регионов.