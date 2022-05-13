«Хотел кинуть гранату в толпу»: ФСБ предотвратила теракт в Сочи В Сочи задержали мужчину, планировавшего теракт в ТЦ к 9 мая

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В Сочи сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировался 9 мая в торгово-развлекательном центре города, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Уточняется, что силовики задержали мужчину 1991 года рождения, который готовил нападение. Сотрудники спецслужб нашли дома у задержанного револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие и рукописную схему планируемого преступления.

В результате проведённых мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров городе Сочи 9 мая, — говорится в сообщении.

На опубликованном видео допроса задержанный заявил, что хотел совершить теракт 9 мая, убив больше 50 человек из револьвера. Также мужчина сказал, что является сторонником террористического движения «Колумбайн» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

Я хотел кинуть гранату в толпу и перестрелять раненых, — заявил задержанный в ходе допроса.

Ранее в Калининграде задержали члена неонацистской группировки «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который планировал теракт в канун 9 Мая. Националист намеревался подорвать военных, проходящих службу в одной из частей Минобороны России. Сотрудники спецслужб нашли дома у задержанного самодельное взрывное устройство и предметы с символикой «Правого сектора».