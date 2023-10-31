В Сочи решили избавиться от Хероты Сочинскую реку Хероту переименуют в Хороту по решению суда

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Сочинскую реку Хероту по решению Адлерского районного суда переименуют в Хороту в госреестре названий, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Река сменила свое название еще в 2020 году, однако Росреестр не внес изменение в каталог. По этой причине ученый секретарь Сочинского географического общества Альвина Вальченко обратилась в суд с иском вернуть реке правильное название.

Суд рассмотрел и удовлетворил иск, — сказала представитель пресс-службы.

По данным РИА Новости, пока на табличках указателей в городе остается прежнее название — Херота. Река протекает в Адлерском районе Сочи.

В мае 2020 года власти города решили изменить неблагозвучное название реки Херота после того, как краеведы доказали, что в исторических документах она упоминается под названием Хорота. Дорожный указатель с рекой Херота был очень популярен среди туристов, они любили с ним фотографироваться и выкладывать снимки в Интернет.

Ранее инициативу о переименовании оскорбительных топонимов на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. Изменения предлагается внести в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов», дополнив ее положением, согласно которому запрещается употреблять оскорбительные и уничижительные слова в названиях населенных пунктов.