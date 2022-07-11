В Сочи из берегов вышла река Восточный Дагомыс

Фото: Социальные сети

В Сочи из-за непогоды из берегов вышла река Восточный Дагомыс. РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых видно, насколько бурные потоки воды сметают все на своем пути.

В городе оказались подтоплены дворы многоэтажных домов, вода уже начала заливаться в некоторые подъезды. Многие не спали всю ночь, пытаясь спасать свое имущество, например, припаркованные во дворах машины. Жителей поселков о возможном наводнении предупреждают сирены.

В конце прошлого месяца по Сочи ударил сильный шторм. Из-за продолжительных ливней начали сходить селевые потоки, многие жилые дома оказались подтоплены. Как минимум две машины унесло в открытое море, только одного из пассажиров удалось спасти.