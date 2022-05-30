В Смольном одобрили идею о внедрении роботов в детские сады

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Роботов можно рассмотреть как вспомогательный элемент, который может повысить эффективность обучения, заявили в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Так в Смольном оценили идею внедрить механических помощников в детские сады. Как сообщают «Невские Новости», основная задача таких роботов — отвечать на вопросы, а также помогать в навигации и образовательном процессе.

Робота нужно рассматривать лишь как элемент построения системы обучения, который органично встроен в методику работы педагога, и уж, конечно, не обязательным элементом. Поэтому интересен опыт коллег и его рассмотрение в призме долгосрочных перспектив повышения качества современной образовательной среды, — рассказали в комитете по образованию.

Основной задачей робота-воспитателя станет общение с детьми и содействие педагогам в преподавании робототехники. Более того, воспитанники учебного заведения смогут больше узнать о современных технологиях в интерактивном формате. Например, во время непосредственного общения или игры. Разработчики проекта Promobot отметили, что взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области планируют получить премию CIPR Digital в номинации «Лучший кейс региональной цифровизации» за разработанного в регионе робота по имени Николай. Он консультирует местных жителей при звонках в МФЦ, а также помогает записаться к врачу.