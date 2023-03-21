В СКР назвали цель атаковавших Джанкой беспилотников СКР: атаковавшие Джанкой беспилотники были нацелены на гражданские объекты

Фото: Соцсети

Украинские беспилотники, атаковавшие накануне Джанкой, были нацелены на гражданские объекты, говорится в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР). Об атаке БПЛА сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, по его словам, она была отражена системами ПВО.

Целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты, — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве добавили, что ведется расследование обстоятельств произошедшего. По его итогам будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к инциденту.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадал 33-летний житель Джанкоя. Ему в грудь попал обломок сбитого БПЛА. Мужчина находится в реанимации. Кроме того, по данным канала, получили повреждения магазин, четыре частных домовладения, объекты местного техникума, территория вокзала и линия ЛЭП. В Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что в городе введен режим ЧС. Начат подсчет ущерба, причиненного беспилотниками.