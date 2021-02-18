В СК назвали причину задержания вице-мэра Челябинска

https://static.news.ru/photo/5470968c-71eb-11eb-b500-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель мэра Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете РФ.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), — говорится в сообщении ведомства.

Следователи считают, что Извеков в 2020 году получил взятку в размере более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Подозреваемый обязался помочь коммерсантам при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Извекова. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как сообщал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя мэра Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова. Он был задержан на своём рабочем месте, в его кабинете прошёл обыск.