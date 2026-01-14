В Симферополе начали проверку после гибели младенца в перинатальном центре

Министерство здравоохранения Крыма начало проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. В министерстве уточнили, что проверочные мероприятия проводятся в связи с обстоятельствами оказания медицинской помощи матери и ребенку.

По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка, — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Пациентка новокузнецкого роддома (НГКБ № 1) по имени Юлия заявила, что от нее требовали взятку «за хорошее отношение» со стороны медицинского персонала. По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад. Пациентка заранее консультировалась с врачом перед родами. По ее словам, во время одной из консультаций медик попросила вознаграждение за «хорошее отношение». Женщину поместили в дородовую палату, но там она долго не получала помощи.