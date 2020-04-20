В Шиесе начали рекультивацию территории

https://static.news.ru/photo/c49b8c2e-82f3-11ea-87ae-fa163e074e61_660.jpg Александр Цыбульский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории планируемого экотехнопарка в районе железнодорожной станции Шиес в Архангельской области проводится рекультивация. Об этом сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

По его словам, инвестор начал работы 7 апреля. Глава региона пообещал следить за их выполнением и подчеркнул, что отрицательно относится к идее вывоза мусора на эту площадку.

Я этот проект не поддерживаю, — цитирует Цыбульского «Интерфакс».

В 2018 году власти Москвы и бывший на тот момент губернатором Архангельской области Игорь Орлов объявили о создании экотехнопарка «Шиес». Руководство столицы хотело вывозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать, сортировать, превращать в брикеты и отправлять на хранение в Шиес по железной дороге.

Местные жители выступили против строительства полигона. В ответ на это губернатор Орлов назвал их «шелупонью». От митингов и пикетов люди перешли к физическому противостоянию развернувшейся стройке. Экоактивисты разбили у станции палаточный лагерь, чтобы останавливать работу тяжёлой техники.

Жителей северного региона поддержали в Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, а также в Республике Карелия. Людей разгоняли Росгвардия и ЧОП, писал NEWS.ru.