В Шебекино запретили движение транспорта На участках дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

На участках автомобильных дорог Шебекинского городского округа вводится временный запрет на передвижение транспортных средств, сообщается в Telegram-канале правительства Белгородской области. На некоторых участках запрещена стоянка автотранспорта. Ограничения введены до 30 июня.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах Белгородской области вводится временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог. В связи [с этим] с сегодняшнего дня и до специального распоряжения пригородные маршруты будут курсировать только до остановки «Амбар» (п. Разумное), — говорится в сообщении.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил в соцсетях, что в Шебекино усилили патрулирование улиц на предмет мародерства. Патрулирование проводят сотрудники Росгвардии и МВД.

Полковник запаса Геннадий Алехин ранее сообщил, что украинские военные неоднократно пытались прорваться через границу у Шебекино. Он отметил, что российские военные подразделения успели вовремя среагировать и поставили минные ловушки.

Местных жителей начали вывозить из Шебекино утром 1 июня из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ. Региональные власти расположили граждан на крытом стадионе в Белгороде.