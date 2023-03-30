В Шахтах и четырех районах Ростовской области введен режим ЧС Губернатор Ростовской области: в Шахтах и четырех районах введен режим ЧС из-за снегопада

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что ввел режим ЧС в городе Шахты и четырех районах региона из-за снегопада. Речь идет о Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах региона. Он добавил, что в район Каменска-Шахтинского, на трассе М4 Дон направлена тяжелая техника. Глава региона отметил, что мобилизованы региональные и муниципальные службы.

В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г. Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, — написал Голубев.

По его словам, в районе Красного Сулина и Каменска находятся заместитель губернатора Сергей Бодряков, начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов, представители Минтранса области, госкомпании «Автодор» и ГИБДД региона.

Ранее стало известно, что на дороге от Каменска до Красного Сулина застряли десятки автомобилей. Ожидается, что движение по трассе откроют, как только спасатели расчистят ее от снега. Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области.