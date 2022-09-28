В Северной Осетии введен режим повышенной готовности В Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за ситуации на границе с Грузией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности. Теперь на территорию региона не смогут въезжать автомобили из других субъектов России. Ограничения будут действовать с 28 сентября и до особого распоряжения. Отмечается, что подобные меры были введены в связи с большим количеством россиян, направляющихся на границу с Грузией.

Ограничить въезд легкового транспорта на территорию Северной Осетии, за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в Республике Северная Осетия-Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Республике Северная Осетия-Алания или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия-Алания, — сообщает пресс-служба Меняйло.

Исключение будет сделано для жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Кроме этого, по территории региона смогут перемещаться граждане, направляющиеся в санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические базы, и имеющие соответствующие документы.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали около десяти человек в Северной Осетии. Среди задержанных есть полицейские и таксисты, которые, предположительно, брали поборы с желающих выехать из России в Грузию через КПП «Верхний Ларс». Двое полицейских были задержаны на объездной дороге на повороте в сторону села Кобань.

На КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт. Повестки мобилизованным вручают представители военкоматов и органов исполнительной власти. Представители главы региона Сергея Меняйло при этом подчеркнули, что вручение повестки не означает немедленную отправку на призывной пункт. При этом они отметили, что в случае неявки в отношении уклоняющегося может быть инициировано уголовное преследование.