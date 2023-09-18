В Севастополе женщина обстреляла коммунальщика из газового пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе местная жительница дважды выстрелила из газового пистолета в сотрудника управляющей компании, который при помощи болгарки спиливал замок с подвального помещения, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент смог заснять на видео коллега пострадавшего работника.

Рабочие должны были проверить отопительное оборудование, но жильцы не смогли открыть им подвал. Тогда сотрудники ЖКУ решили воспользоваться болгаркой, звук которой очень раздражал женщину.

Перед тем, как взяться за газовый пистолет, женщина нецензурно обругала рабочих и облила их водой. На место были вызваны полицейские и скорая помощь. У мужчины были диагностированы небольшие ожоги плеча.

В августе жительница Углегорска в Сахалинской области распылила перцовый аэрозоль в лицо начальнику комитета по управлению муниципальной собственностью Тимуру Рамазанову и вице-мэру по ЖКХ Андрею Пашкову в попытке решить вопрос с новым жильем. Женщине по программе переселения из аварийного жилья предоставили новую квартиру, которая также оказалась аварийной. До этого она пришла на встречу с экс-мэром города и устроила конфликт — она кинула в него ботинок.