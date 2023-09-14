Женщина залила чиновников перцовкой из-за квартиры и попала на видео На Сахалине женщина распылила перцовый спрей в лицо чиновникам из-за квартиры

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Жительница Углегорска в Сахалинской области распылила перцовый аэрозоль в лицо начальнику комитета по управлению муниципальной собственностью Тимуру Рамазанову и вице-мэру по ЖКХ Андрею Пашкову в попытке решить вопрос с новым жильем, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По данным канала, женщине по программе переселения из аварийного жилья предоставили новую квартиру, которая также оказалась аварийной.

По данным канала, Людмилу А. переселяли из аварийного жилья, однако процесс затянулся. Ранее, чтобы решить этот вопрос, она пришла на встречу с экс-мэром города и устроила конфликт — она кинула в него ботинок.

Инцидент с распылением перцового аэрозоля произошел в селе Ольховка, где глава района Федор Филин проводил прием граждан. Канал пишет, что чиновники игнорировали все претензии женщины о непригодных для жилья новых квартирах. Женщине категорически отвечали, что без записи ее не примут, и пытались выпроводить за дверь, однако та достала перцовый распылитель и применила его в отношении должностных лиц.

Пострадавших госпитализировали с ожогами глаз, другие присутствующие в помещении люди получили легкое отравление, утверждает Amur Mash.

Ранее пьяный мужчина распылил перцовый газ из баллончика в автобусе на Театральной площади в Москве. В этот момент в салоне находились пассажиры, в том числе дети, некоторым из них понадобилась медпомощь. Злоумышленника задержали подоспевшие на помощь сотрудники Росгвардии.