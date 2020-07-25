В Севастополе у пациентов больницы нашли COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что начиная с 1 января 2021 года работа последних свалок в регионе завершится. Накапливаемый в Подмосковье мусор последнее время перерабатывается на современных комплексах.

На территории столичного региона действует восемь таких комплексов. Всего их планируется построить 12. По словам губернатора, сроки возведения сдвигать не будут, так как все работы идут строго по графику. Более...