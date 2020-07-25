В Севастополе у пациентов больницы нашли COVID-19

Выписку и госпитализацию в два отделение первой городской больницы Севастополя временно приостановили из-за того, что у двух женщин и мужчины, проходивших там лечение выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Три новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы. Пациенты — мужчина, пожилая женщина, а также девушка, проходившая лечение в первой городской больнице. Выписка и госпитализация в эндокринологическое и нефрологическое отделения временно приостановлены. Пациенты и сотрудники отделений находятся под медицинским наблюдением, — цитирует сообщение РИА Новости.
С начала года в Севастополе коронавирусная инфекция была подтверждена у 335 человек. Выздоровели 253 человека, а для шестерых болезнь закончилась летальным исходом. Сейчас в стационарах под наблюдением врачей ведут борьбу с опасным вирусом нового типа 65 человек.
Как писал NEWS.ru, ранее Депздрав Москвы назвал основные отличия коронавируса от гриппа.
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