В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности до 12 декабря

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе продлен «желтый» уровень террористической опасности до 12 декабря, сообщается на сайте правительства города. Руководство Севастополя настоятельно рекомендовало гражданам постоянно контролировать ситуацию вокруг себя, не трогать бесхозные вещи, а также немедленно сообщать об обнаружении беспилотников и зафиксировать время, когда дрон был найден.

Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий, «желтый», уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 12 декабря 2022 года, — указано на сайте.

22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в регионе до 7 декабря. Он подчеркнул, что ситуация в республике полностью контролируется органами власти, безопасность жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами.

Он уточнил, что данное решение затрагивает территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Оно также распространяется на объекты республиканских Минтранса, Минздрава, Министерства топлива и энергетики и некоторых других ведомств.