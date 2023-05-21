В Севастополе назвали условия приезда в город главы разведки Украины Развожаев: глава ГУР Украины приедет в родной для него Севастополь лишь на трибунал

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сможет посетить Севастополь лишь в случае, если в городе пройдет трибунал над укронацистами. Так чиновник в Telegram отреагировал на интервью Буданова, назвавшего Севастополь родным для себя городом, жители которого оказались людьми с «видоизмененной психикой» и назвал наказанием для некоторых из них «физическое уничтожение».

Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе, — считает Развожаев.

Он подчеркнул, что любой человек, знакомый с историей города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.

Ранее сообщалось, что Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». В обращении подчеркивается, что в словах украинского военного присутствует подстрекательство к насилию по национальному признаку.