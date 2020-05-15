В Севастополе готовятся к открытию курортного сезона

https://static.news.ru/photo/8ed20b26-96d1-11ea-a111-fa163e074e61_660.jpg Севастополь, Крым Фото: sevastopol.gov.ru

Власти Севастополя изучают возможность начать курортный сезон с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшится. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

У нас есть время (принять решение. — NEWS.ru) до 15 июня. С 1 июня пока никакого открытия гостиниц и ресторанов не предвидится, — цитирует его ТАСС.

Развожаев отметил, что дал поручение готовить все пляжи к летнему периоду с 15 июня. Врио губернатора добавил, что в случае открытия пляжей они тоже будут работать в особом режиме, с соблюдением мер предосторожности.

По его словам, если сейчас, при переходе на первый этап снятия ограничений, ситуация резко не ухудшится, то «при жёстком соблюдении правил на втором этапе» вопрос открытия курортного сезона можно теоретически рассмотреть.

Ранее Развожаев сообщал, что режим самоизоляции в Севастополе, скорее всего, с 18 мая отменят, сделав исключение для людей старше 65 лет.

NEWS.ru писал о том, что власти Греции назвали условия, при соблюдении которых в стране будет открыт туристический сезон, план запуска которого представило правительство.