В Севастополе бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: Анна Садовникова/РИА Новости

В Севастополе бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности, сообщается на сайте правительства региона. Он начал действовать с 31 июля 2022 года.

На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен, — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали соблюдать все меры предосторожности: при обнаружении бесхозных вещей обращаться к водителю транспорта, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции (в зависимости от местонахождения предмета), а также информировать правоохранительные органы о поступающей информации о готовящихся терактах.

В начале февраля в Крыму бессрочно продлили уровень террористической опасности. Действие соответствующего указа главы региона Сергея Аксенова распространяется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.