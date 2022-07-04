В Сети сообщили о взрыве в небе на Курском

В соцсетях очевидцы сообщили о взрыве в небе над Курском. Они предположили, что, возможно, сработала система ПВО.

Подробности случившегося уточняются. Информацию о пострадавших не поступало.

Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, удары наносились по приграничному селу Гордеевка и пункту пропуска «Крупец». В результате этих атак никто не пострадал, только в некоторых домах выбило стекла.

В начале июля в расположенном у границы с Украиной городе оказались повреждены несколько домов. Глава региона тогда заявил, что обошлось без жертв.