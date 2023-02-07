В Сети появилось видео с места поножовщины в подмосковной школе

Фото: shutterstock.com

В Сети появилось видео из химкинской гимназии, где пятиклассница напала с ножом на сверстницу, ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24». Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.

Нападение произошло в женском туалете. На кадрах видны множественные следы крови на полу, дверях и стенах помещения. Кроме того, кровью обильно залит пол в одной из кабинок.

Нападение произошло 7 февраля. По данным СМИ, на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, а на теле — еще около 20 глубоких ран. Врачи борются за ее жизнь. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, девочки ранее дружили, но потом поссорились. Поводом для этого послужила популярная у подростков компьютерная игра Genshin Impact. По другим данным, конфликт между девочками длится несколько лет, он разгорелся из-за неудачной попытки подружиться. Нападавшая была замкнутым ребенком, но очень хотела подружиться с пострадавшей, а та отказывалась.