Названа возможная причина поножовщины в химкинской гимназии Baza: причиной поножовщины в химкинской гимназии стала игра Genshin Impact

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Игра Genshin Impact могла стать причиной нападения школьницы с ножом в химкинской гимназии на сверстницу, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, нападавшая также рассказала, что жертва была ее подругой, однако впоследствии девочки рассорились.

Раньше девочки дружили, но потом что-то сломалось и <...> [пострадавшая] рассказала все её секреты в классе. Последней каплей стала популярная у детей игра Genshin Impact. Девочки поссорились из-за неё, и [напавшая] решила отомстить, — сказано в сообщении.

Genshin Impact — это компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами RPG, разработанная китайской компанией. В нее можно играть как одному, так и по сети.

Ранее сообщалось, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. По данным SHOT, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила». По информации СМИ, на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, а на теле — еще около 20 глубоких ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.