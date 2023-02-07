«Я убила Соню»: что известно о поножовщине в подмосковной школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из лицеев в подмосковных Химках 11-летняя девочка ранила ножом одноклассницу. Инцидент случился в туалете образовательного учреждения, а затем пятиклассница вернулась в аудиторию и абсолютно спокойно заявила всему классу: «Я убила Соню». Пострадавшую госпитализировали, сейчас за ее жизнь борются врачи. Нож девочка принесла в школу из дома, спрятав в пенале.

По данным СМИ, конфликт между девочками длится несколько лет, он разгорелся из-за неудачной попытки подружиться. Нападавшая была замкнутым ребенком, но очень хотела подружиться с пострадавшей, а та отказывалась. Сами одноклассники ничего не знали о ссоре учениц.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пятиклассница задумала убийство сверстницы сегодня ночью. Девочка принесла нож в школу, позвала одноклассницу в туалет, попросила отвернуться и нанесла первый удар в шею. Пострадавшая кричала и просила остановиться, но все продолжалось, пока нападавшую не спугнула старшеклассница.

По информации источника, на лице пострадавшей 26 ножевых порезов, а на теле — ещё около 20 глубоких ран. Все это привело к сильной кровопотере. Сразу после случившегося мама обидчицы написала отцу пострадавшей сообщение: «Извините нас». Сам он сейчас находится рядом с дочкой, чье состояние по-прежнему тяжелое. Позднее в Министерстве здравоохранения Московской области подтвердили NEWS.ru, что состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована и медицинская помощь оказывается ей в полном объеме.

Источник NEWS.ru раскрыл некоторые подробности произошедшего. Оказалось, что пострадавшая получила ранения в голову и грудь, а учеников лицея сняли с уроков и отпустили домой.

Насчет того, что ударила — слабо сказано. Были ножевые ранения в голову, в грудь. Детей сняли с уроков. Проходят следственные мероприятия в школе. Школьникам стараются не рассказывать об этом, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Точные причины столь жестокого нападения, и самое главное, как ученица пронесла нож в пенале, на месте выясняют правоохранительные органы. Инцидент уже прокомментировали в Следственном комитете России по Московской области: ведомство разбирается в произошедшем, в лицее работают следователи. СК возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.