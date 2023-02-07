Раскрыты обстоятельства поножовщины в подмосковной школе Школьница нанесла множество ножевых ранений ровеснице в Химках

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В школе подмосковного города Химки пятиклассница множество раз ударила ножом сверстницу, сообщил NEWS.ru источник. По его словам, жертва получила ранения в голову и грудь. По сведениям Telegram-канала Baza, школьница нанесла однокласснице около 100 ножевых ранений. Канал также сообщает, что девочка спланировала нападение — специально принесла в школу кухонный нож.

Насчет того, что ударила, — слабо сказано. Были ножевые ранения в голову, в грудь. Нас сняли с уроков. Проходят следственные мероприятия в школе. Нам стараются не рассказывать об этом, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Родственники пострадавшей говорят, что отслеживали переписку девочки и никаких конфликтов у нее не было. Родители напавшей утверждают, что и их дочь ни с кем не ссорилась, хорошо училась. Почему она решилась на агрессию — не понимают.

Девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи.

2 февраля пресс-служба СК по Красноярскому краю заявила, что сотрудники правоохранительных органов проверят видео, на котором группа несовершеннолетних жестоко издевается над школьником в городе Дудинка. В ведомстве отметили, что заявлений в полицию не поступало, однако местное МВД зарегистрировало информацию о произошедшем.