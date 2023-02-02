В Красноярском крае подростки жестоко издевалась над ровесником СК проверит видео с издевательством подростков над сверстником в Красноярском крае

Фото: shutterstock

Правоохранители проверят видео, на котором группа несовершеннолетних жестоко издевается на школьником в городе Дудинка Красноярского края, сообщается на сайте СК по региону. В ведомстве отметили, что заявлений в полицию не поступало, однако местное МВД зарегистрировало информацию о произошедшем.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен видеоматериал на котором зафиксировано причинение телесных повреждений подростку группой его сверстников. Свои противоправные и жестокие действия участники инцидента снимают на видеокамеру мобильного телефона. Сообщается, что события происходят в городе Дудинка, — указано в сообщении.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга проведет проверку после публикации сообщений об издевательствах над ребенком с инвалидностью в одной из местных школ, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в Сети появилось видео, на котором школьники дразнят мальчика за то, что у него вместо ног импланты. При этом директор школы заявила, что видео является постановочным.

23 января а городе Кировске Мурманской области пьяные подростки напали на учительницу начальных классов и избили ее. Инцидент произошел на автобусной остановке. Пострадавшая уже подала заявление в полицию.